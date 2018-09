De la pression, il y en aura sur les épaules d'Anderlecht qui reçoit Saint-Trond ce dimanche. "Logique, il y en avait après la défaite à Trnava", souligne Hein Vanhaezebrouck. "Et nous avons su bien jouer contre le Standard. C'est un moment difficile que nous devons gérer".

Le coach rit en entendant le mot crise mais il se sait critiqué. Le président l'a appelé ce jeudi soir pour parler de la situation. "Nous avons eu une discussion d'homme à homme dont je ne dévoilerai rien. Il est aussi critiqué. J'ai aussi parlé avec les joueurs ce matin mais ça reste dans le vestiaire".

Il ne se sent pas menacé. "Ça va, la chaise est stable", dit-il en regardant ses pieds. "Ce n'est pas une situation comme à Gand où j'avais l'impression d'avoir pressé le citron jusqu'au bout. Ici, j'ai encore de la marge. On peut encore évoluer".

Ce dimanche, il devrait pouvoir compter sur toutes ses forces vives, à l'exception de James Lawrence pour qui il a émis certains doutes. Face à Saint-Trond, la tâche ne sera pas facile. "C'est un bon adversaire et seuls les points comptent. Si on gagne, on aura réalisé un bon résultat. Et si on perd ? Je n'y pense pas encore. Je dors déjà assez mal après une défait comme face à l'Union".