Vanhaezebrouck était assez soulagé d’avoir gagné pour la première fois en quatre matches. Voici ses commentaires sur...

... le 4-3-3 : "Je n’ai pas vraiment d’explication pour notre changement de système. On a déjà joué en 4-3-3 la saison passée et je l’ai aussi fait en Ligue des champions. J’ai lu que mes joueurs ne sont pas assez intelligents. Ici, deux jours ont suffi pour leur expliquer le système. Ils ne sont donc pas si bêtes que cela. Si je vais garder ce 4-3-3 ? Il y a encore d’autres systèmes... (rires)"

… son onze de base : "J’ai opté pour des footballeurs, des gars qui font bien tourner le ballon. La semaine passée, trop de joueurs ne voulaient pas le ballon. Ce soir, il y avait beaucoup de mouvements dans l’entrejeu et en attaque, et on trouvait toujours l’homme libre."

... la rouge pour Milic : "Selon l’arbitre, il a mis son pied sur celui de l’adversaire. Il n’avait pas l’intention de blesser son adversaire. Mais bon, il faut accepter la décision de l’arbitre."

... l’autobut de Sanneh : "On ne pouvait pas prendre de buts, et certainement pas de cette façon. On a laissé passer ce centre à ras du sol, et on a mis le ballon nous-mêmes au fond. C’est un but encaissé beaucoup trop facilement. Décidément, on ne parvient pas à garder le zéro. Ce problème nous poursuit. Il faut qu’on bannisse ce genre de buts de notre jeu."