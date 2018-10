« Oui, j’ai bien dormi. Merci. » Hein Vanhaezebrouck avait le sourire en se présentant devant la presse vendredi après-midi. « On continue tous à travailler pour avancer. »

L’entraîneur a parlé avec ses joueurs en matinée. Il leur reproche un manque de discipline tactique. « On répète toujours les mêmes erreurs. Vranjes, ça fait trois fois qu’il est exclu pour la même chose. Ça doit faire réagir le groupe. Mes joueurs doivent être plus exigeants avec eux-mêmes et avec leurs équipiers. »

La psychologue de l’équipe s’est aussi adressée au groupe. « Elle est revenue après les championnats du Monde de basket où elle accompagnait les Cats dans leur formidable parcours. Elle a expliqué aux joueurs toutes les phases tactiques qu’elles devaient assimiler dans un match. C’est bien plus que ce que je demande. On a besoin de leaders qui exigent qu’on respecte ce qu’on demande. Contre Zagreb, les joueurs n’ont pas respecté ce qu’on voulait faire. Ça fait 18 ans que je suis entraîneur et je n’ai jamais vu ça. »

Vanhaezebrouck cherche donc des leaders. « On n’a pas de leader absolu dans le groupe. On en avait un, Kara, mais il est parti. On a des joueurs qui ont, en partie, des qualités de leader et c’est à eux de jouer. Didillon a ça dans le sang par exemple mais il doit apprendre à mieux guider l’équipe sur les phases arrêtées, par exemple. »