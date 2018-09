Hein Vanhaezebrouck a fêté le 2-1 comme si Anderlecht avait remporté le titre. Était-ce une revanche envers tous ses détracteurs ? Sur un ton ironique, il dit : "La crise a été désamorcée. Je répète la même chanson, mais si on n’avait pas gagné ce match-ci, cela n’aurait pas été mérité. La réaction de mon équipe a montré que les joueurs ne sont pas en crise, et l’entraîneur non plus. Si d’autres personnes au sein de ce club sont en crise, ça ne regarde qu’eux. Je sais que la presse parle facilement de crise. Je concède que nous devions réagir après Trnava. C’est un très bon adversaire, mais où on n’a pas montré assez d’envie de les battre."

Vanhaezebrouck a aussi lancé une petite pique au public. "C’est dommage qu’il ait sifflé Amuzu quand il a quitté le terrain. C’est dommage, parce que ce garçon a livré une prestation fantastique, jeudi. (En feignant un étonnement) Ah, c’est le remplacement en soi qui a été sifflé ? Le garçon avait des crampes. Je ne savais quand même pas brandir un panneau avec les mots : ‘Il a des crampes.’ Quand on ne comprend pas cela…"

La conclusion de Vanhaezebrouck : "C’est un premier pas. Mais si on perd contre l’Union, on est à nouveau dans la misère."