Après un entraînement assez court cet après-midi, Hein Vanhaezebrouck ne sait pas encore exactement quel onze il alignera contre Zulte Waregem. « Dendoncker est malade par exemple et on ne verra que demain s’il est prêt. Je pense quand même que ça devrait être le cas. Je ne donnerai ma sélection que demain matin au groupe avant de partir vers Waregem. »

S’il ne bouleversa pas son équipe et son système, l’entraîneur pourrait apporter quelques modifications. « Ce n’est pas encore sûr mais c’est bien possible. Je n’ai rien de fondamental à reprocher aux joueurs qui ont affronté Genk mais j’ai des gars qui me montrent aussi des choses à l’entraînement. »

Des garçons comme Sa, Bruno, Harbaoui et Obradovic pourraient peut-être en profiter face à Zulte Waregem.

Teodorczyk n’est pas encore suspendu (ça sera pour la semaine prochaine) mais il pourrait lui aussi perdre sa place de titulaire. « Je vais parler avec lui demain de son geste contre Genk. Il mérite d’être poursuivi même s’il n’y avait rien de crapuleux ou de risque de blesser l’adversaire. »

Signalons encore que Spajic (qui espère être prêt pour le voyage au PSG la semaine prochaine), Najar et Sowah sont toujours à l’infirmerie.