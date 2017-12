Hein Vanhaezebrouck a terminé l’année 2017 par une victoire laborieuse sur un terrain totalement labouré. Avant de donner une intéressante dernière conférence de presse.

Le match : "Chapeau à mes joueurs. Et à ceux de Gand aussi. Jouer sur un tel terrain, c’est impossible. Je n’ai connu qu’une seule fois une plus mauvaise pelouse à Anderlecht. Quand je jouais à Harelbeke et qu’on avait gagné 1-3. C’est dire si c’était il y a longtemps… J’ai fait ma liste pour le Père Noël. Tout en haut, c’est une nouvelle pelouse. On a vraiment besoin de ça. On veut du meilleur football et ça passe par absolument par là."

La course au titre : "Tout le monde parle de la fantastique série de Gand mais Anderlecht avait 7 points d’avance sur Gand quand je suis parti. Et aujourd’hui, Anderlecht a 8 points d’avance sur Gand. On a donc fait une meilleure série mais tout le monde dit que ça ne va pas à Anderlecht. On a pourtant joué la C1 à fond pendant cette période. Regardez les points que la Coupe d’Europe coûte à Zulte. Et on est passé tout près de finir 3e. Il y a juste eu les déceptions contre Charleroi et Bruges. Pour le reste, on fait une bonne série depuis mon arrivée. Il ne faut pas oublier le départ raté d’Anderlecht cette saison. Il faut regarder les chiffres. L’écart avec Bruges a grandi depuis que je suis là mais ça s’explique uniquement par la série incroyable du Club. S’il ne passe pas quelque chose à Bruges, ça sera impossible de revenir."

Amuzu : "Je suis très heureux qu’il confirme. Il a été bon contre Eupen et il l’a encore été contre Gand. Je suis très satisfait de lui."

Dendoncker : "J’avais déjà souligné son excellent match contre Eupen et je peux encore le faire aujourd’hui. Il a été rechercher Sylla deux fois alors que je connais la vitesse de Sylla. S’il continue ainsi, il n’y a pas que moi qui serai content (Ndlr : il fait référence à Roberto Martinez). Est-ce que je vais réussir à le convaincre de rester en défense ? Il peut montrer toutes ses qualités derrière et il s’amuse à cette position. Il est patron derrière, c’est un sentiment agréable."

Le mercato : "Je ne sais pas du tout ce qu’il va se passer en janvier. Là, je vais prendre une semaine de congé puis je verrai bien en revenant au club. J’ai dit ce qu’il faudrait faire sur le marché des transferts pour essayer d’être plus fort mais c’est l’incertitude dans le club. Il y a un repreneur qui n’arrivera qu’en mars et je n’ai aucune idée de comment ça va se passer. Peut-être que plusieurs joueurs viendront, peut-être personne… Ce qu’il faut, ce sont des joueurs prêts à jouer et qui ont du caractère. C’est ce qu’il manque dans cette équipe. On a du mal à réagir actuellement."