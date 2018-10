L'entraîneur d'Anderlecht est conscient de l'importance du match contre Fenerbahçe ce jeudi en Ligue Europa et compte sur ses supporters.

Après son 0 sur 6 initial, Anderlecht joue déjà son avenir européen ce jeudi (18h55) contre Fenerbahçe. Hein Vanhaezebrouck connaît l'importance du match. "On va jouer pour la victoire. Un nul ne nous éliminerait pas encore mais la victoire serait la bienvenue. Les deux matches qui viennent contre Fenerbahçe vont décider notre saison européenne. Si on ne gagne pas demain, on sera obligé d'aller prendre les trois points en Turquie dans deux semaines."L'entraîneur ne pourra pas compter sur Landry Dimata, blessé et qui n'était pas à l'entraînement ce mercredi matin. Une nouvelle tête quand même à Neerpede: Olivier Dhauholou, un attaquant ivoirien de 21 ans qui cartonne chez les U21 cette saison. "Il est trop âgé pour jouer la Youth League et on l'a pris avec nous mardi et mercredi. Il s'est très bien entraîné. Je crois dans plusieurs jeunes du club et Olivier en fait partie."Dans un stade annoncé à moitié vide, Vanhaezebrouck espère quand même avoir le soutien du public. "La communauté turque est importante en Belgique et Fenerbahçe aura beaucoup de soutien, plus encore que le Dinamo Zagreb lors du précédent match européen. J'espère qu'on aura le soutien de nos fans."