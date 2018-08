« Cela prouve qu’on a un noyau plus équilibré que la saison passée. On a quand même des solutions. »

Najar ne devrait pas encore être présent ce vendredi contre Mouscron (« Je ne veux pas prendre de risque »). Les chances d’Amuzu sont donc grandes. « On a déjà joué avec un garçon plus offensif à cette place dans notre système. L’an passé, on a par exemple joué avec Markovic à gauche. »

Ce système plus offensif ne signifie pas pour autant que Vanhaezebrouck prend la venue de Mouscron à la légère.





« Je trouve qu’on est trop dur avec les Mouscronnois. Ils ont joué contre l’Antwerp et Bruges, deux des trois premiers au classement. Ils n’ont pas de point mais ils auraient mérité d’en avoir. Et ils ont encaissé exactement le même nombre de buts que nous: 4. Donc méfiance! »





Cobbaut est touché aux ligaments de la cheville. « Il sera absent au moins 6 semaines. C’est difficile d’être plus précis avec ce genre de blessure. C’est dommage pour lui, c’est sa première grosse blessure », explique Vanhaezebrouck.Saief, le remplaçant naturel de Cobbaut, n’est pas encore prêt à rejouer, toujours en rééducation. « Mais je ne panique pas », intervient le coach.