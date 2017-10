Hein Vanhaezebrouck n’a donc pas loupé son départ. "Ça fait du bien", lâchait-il, en y ajoutant : "J’espère qu’Yves va également débuter avec une victoire à Gand."

Dans les catacombes du stade, Roger Vanden Stock et Herman Van Holsbeeck ont chaleureusement félicité leur coach. Vanhaezebrouck : "Moi, je félicite à mon tour mes joueurs. Je savais qu’ils étaient capables de jouer comme en première mi-temps. Mais je ne savais pas qu’ils le feraient déjà ce soir. Ils m’ont surpris. Par contre, ils m’ont surpris dans le sens inverse après le repos. On a perdu le contrôle du match, parce qu’on ne savait plus garder le ballon devant."

Le secret de Hein pour faire jouer son équipe comme elle l’a fait avant le repos ? "Il n’y a pas de secret. J’ai juste fait comprendre aux joueurs qu’ils avaient les qualités pour bien jouer au football, notamment en leur montrant des images. La plus grande différence est que nous avons pris le match en main. On a vu quelques buts magnifiques, et on aurait pu en marquer six ou sept. Je ne dis pas qu’on va toujours jouer dans ce système, mais la philosophie va rester la même."

Vanhaezebrouck ne voulait pas citer d’homme du match. "Kums ? Non, ce n’est pas l’effet-Vanhaezebrouck. Il a fait son match, comme les autres. Dendoncker ? C’est un plaisir d’avoir un gars si polyvalent et professionnel. Je ne le considère pas uniquement comme un défenseur. Hanni ? Il a mérité l’ovation de nos supporters et du merveilleux public malinois."

Le PSG est le prochain adversaire d’Anderlecht. Vanhaezebrouck, avec un clin d’oeil vers Ferrera. "T’en penses quoi, Yannick ? Le PSG, ce n’est pas si… Non, sérieusement : en ce moment, c’est peut-être ce qu’il y a de meilleur en Europe. Contre un autre adversaire, on aurait pu espérer. On préparera le match avec un sentiment positif grâce à cette victoire, mais il faudra encore être bien meilleur mercredi."