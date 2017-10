Hein Vanhaezebrouck retrouve la Ligue des Champions, 589 jours après une défaite 1-0 à Wolfsburg qui mettait fin à la belle aventure gantoise. Pour son retour en C1 mais aussi pour sa joyeuse entrée au Parc Astrid, c’est une magnifique affiche qui s’offre à l’entraîneur : le PSG, le club devenu le plus sexy d’Europe avec toutes ses stars, Neymar en tête.

Un cadeau qui pourrait se révéler empoisonné en cas de gifle. Et par la même occasion faire retomber l’enthousiasme né de son premier match à Malines, vendredi. Vanhaezebrouck est conscient que la possibilité existe. "L’équipe qui était venue gagner 0-5 ici en 2013 était moins forte que celle que l’on va affronter ce mercredi. À l’époque, le PSG faisait partie du subtop européen. Aujourd’hui, ce club peut clairement viser la victoire finale en Ligue des Champions. La logique voudrait donc que le score soit encore plus large…"

Le petit sourire en coin de Vanhaezebrouck ne trompe cependant personne : son Sporting ne va pas se présenter en victime consentante. "Je fais confiance à mon groupe. Les joueurs ne me connaissent pas encore assez pour être au maximum de leurs moyens. Mais la première mi-temps à Malines m’a donné bon espoir d’évoluer plus vite avec cette équipe qu’ailleurs. Je veux que mes joueurs osent tenter des choses. Je sais qu’ils auront envie de récupérer le maillot de Neymar au coup de sifflet final. Mais qu’ils se disent quelque chose : Neymar ne va pas donner son maillot à n’importe qui et surtout pas à quelqu’un qui n’a rien montré du tout pendant le match. Je vais le répéter à mes joueurs : s’ils veulent le maillot d’une vedette du PSG, il faudra qu’ils l’impressionnent."

Pour impressionner la meilleure équipe du monde à l’heure actuelle, il faudra réaliser le match parfait. "Le PSG a une équipe très équilibrée. Quand on voit que Meunier, un des meilleurs Diables, ne joue pas toujours, ça dit tout. Mais ce PSG a probablement aussi quelques faiblesses. Lesquelles ? Je ne vais pas le dire ici !" (sourire)

Hein Vanhaezebrouck ne devra en tout cas pas compter sur un relâchement des Parisiens. "Toute la France et les médias parlent déjà du match de Marseille, sauf les joueurs du PSG, qui veulent gagner la Ligue des Champions. J’aurais préféré que ce soit l’inverse…"