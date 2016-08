Vanhaezebrouck: "On a amusé le public mauve" (VIDEOS)

Anderlecht

Hein Vanhaezebrocuk quittait le Parc Astrid avec un grand sourire. "Même si on avait perdu, j’aurais été ravi par notre prestation", disait l’entraîneur de Gand, convoité par Anderlecht la saison passée. "Nous avons joué un football pour lequel les gens viennent au stade. Les supporters de Gand sont heureux. Et ceux d’Anderlecht se sont également amusés… grâce à nous. C’est un public de connaisseurs qui voit rarement une équipe visiteuse jouer de façon si ouverte."

Le score ne reflétait pas la physionomie de la rencontre. "On aurait pu marquer cinq ou six buts. Et en défense, on a commis quelques erreurs. Mais je ne veux pas me focaliser sur nos fautes. Je préfère souligner notre bonne prestation."

La montée au jeu de Nana Asare s’est avérée être payante, vu qu’il a inscrit le but égalisateur à la 90e + 3.

"J’ai dit à Nana : You saved the day, tu as sauvé la journée. On méritait ce 2-2 depuis longtemps. Si Kums avait marqué au lieu de tirer sur l’équerre, cela aurait pu être le but de l’année. La construction, surtout, était phénoménale."