Il y a beaucoup d'interrogations avant la grande première de Vanhaezebrouck sur le banc du RSCA. Il a levé un coin du voile sur ce nouveau Sporting face aux journalistes jeudi midi mais en restant prudent tout de même: "Si on gagne à Malines, ce sera uniquement grâce aux joueurs car ça ne fait que deux joueurs que j'ai mon groupe au complet."

Bref, la révolution Vanhaezebrouck prendra du temps. "J'ai des joueurs qui savent tout faire mais il faudra du temps pour avoir la sensation que je veux. On va juste pouvoir changer quelques détails."

Parmi ces détails, il y a la possession de balle, souvent laissée à l'adversaire sous René Weiler. "On va déjà essayer d'avoir la possession de balle car ça peut permettre aux très bons joueurs de mieux s'exprimer."

Avec un système à 3 ou 4 défenseurs? L'entraîneur n'a pas encore voulu le dévoiler. "On verra demain. Je peux juste dire que Spajic et Sowah sont out pour ce match. Tout comme Najar qui ne reviendra pas avant le mois de décembre. Tous les autres seront prêts."