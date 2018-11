Il est conscient que ses jeunes sont l’une des rares satisfactions mais plaide quand même la prudence.

Hein Vanhaezebrouck espère que les entraînements de ce vendredi après-midi et de samedi lui apporteront quelques retours avant d’affronter le leader genkois dimanche.$

"Santini et Najar vont mieux après leur grippe. On va tester Dimata et on verra la réaction. Pour le reste, c’est encore impossible à dire." Il se pourrait donc qu’il soit encore amené à puiser parmi les jeunes. Plutôt.. une bonne nouvelle quand on voit leur niveau ces dernières semaines. Certains supporters aimeraient même n’avoir que des gamins sur le terrain. "Mais si je fais ça et qu’on finit 7e, ils vont brûler le stade. Les supporters veulent surtout des résultats. Les jeunes, il faut bien les doser pour ne pas les griller. Un jeune ne peut par exemple pas jouer trois matches sur une semaine. Maintenant, j’ai déjà prévenu le plus anciens: tout le monde est sur un pied d’égalité avec moi. Si le jeune est meilleur, il jouera. Peu importe le nom ou la réputation. Si un ancien a un problème avec ça, il n’a qu’à se regarder dans le miroir..."

En cas de victoire dimanche au Parc Astrid, Anderlecht reviendrait à deux points d’un Racing Genk qui sort d’une semaine sans victoire (défaite contre le Cercle, nul à Malmö). "Mais Genk reste une équipe qui produit de très beau football. Contre le Cercle, ils ont eu 20 occasions et ont perdu. Ça arrive. Le danger vient de partout à Genk."