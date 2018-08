Le coach du RSCA se demande si Rezaei sera aligné. Il ne pourra pas compter sur Kums et Saïef et a des soucis en défense.

Les Mauves se sont bien entraînés toute la semaine. Avec plusieurs bonnes nouvelles. Notamment le retour en forme de Sven Kums qui a "bien digéré le match amical de mardi", souligne Hein Vanhaezebrouck. "Il ne sera pas dans la sélection pour autant. Pareil pour Kenny Saïef qui est encore un peu trop court."

Le coach du RSCA a refusé la pression d'un tel match. Avec deux points d'avance, les Mauves vont à Bruges en pleine phase ascendante. "On met pas trop de pression car ce n'est pas bon avec un groupe si jeune. Nous jouons tous les matches pour les gagner. Actuellement, on ne peut pas faire mieux (NdlR: 12 sur 12). Un tel match ne se joue pas sans un peu de pression.Les joueurs sont concentrés pour faire le job et se montrer au top niveau contre grande équipe."

Entraînement ouvert ce samedi

Sa défense est son plus gros chantier avec des absences dans l'axe et à gauche. Le coach a laissé comprendre que le jeune Hannes Delcroix pourrait être aligné. "Les jeunes ont bien fait le travail jusqu'ici et ont prouvé à l'Ajax qu'ils savaient jouer devant un public. Le contexte est différent mais j'ai confiance en eux. "Il n'excluait pas non plus la présence de Kara sur le banc.

Une interrogation reste dans son chef : la composition de Bruges. "Rezaei connaît le championnat et est prêt physiquement. Ils pourraient très bien l'aligner d'entrée de jeu. Cela brouille un peu les pistes mais il faut faire avec. Moi, je me concentre sur mes joueurs. Les transferts ? On verra ce qui se passera."

L'entraînement de ce samedi (17h) sera ouvert. "Le travail physique sera effectué à Neerpede. Nous travaillerons ensuite 50 minutes avec ballon. Tous les fans peuvent venir nous supporter."