Hein Vanhaezebrouck a pu compter sur Adrien Trebel à l'entraînement. Un bon signal pour le joueur qui passera bientôt sur le billard pour se faire opérer des abdominaux.

"Il a travaillé sans souci avec nous ce vendredi", a déclaré l'entraîneur du RSCA. "Le souci avec lui, c'est qu'il est capable d'avoir un bon jour puis d'être incapable de bouger le lendemain tant sa blessure le brûle de partout. J'espère compter sur lui mais on verra."

Andy Najar et Ryota Morioka ne devraient pas en être. « Kenny Saïef a également quitté l'entraînement plus tôt mais il devrait être prêt. Les autres sont disponibles. »

Discussion ce matin

Les Mauves et leur coach ont discuté de la situation ce vendredi matin. « Tout le monde est conscient de ce qui se passe. Nous savons que chaque joueur est différent et pense à sa manière. Nous devons trouver la solution. Le déplacement à Beveren ne sera pas simple et il faudra être prêt. »