"Vous savez qu’on devait avoir un penalty face au Standard ? Je n’en savais rien avant de voir les images, mais Carcela tacle Saïef les deux pieds en avant."

Hein Vanhaezebrouck a rediscuté de la phase avec son ailier qui lui a dit qu’il y avait penalty et qu’il l’avait dit à Carcela. "Il aurait dû être plus malin et réclamer un penalty. Il ne devait pas le dire à Carcela, mais rouspéter auprès de l’arbitre. Peut-être le VAR se serait-il davantage penché sur la phase."

Selon le coach, cela fait partie de l’ADN du club. "C’est Anderlecht. On est trop respectueux. Croyez-moi, un autre club aurait fait beaucoup plus de bruit que nous pour ça. On est trop braves, trop respectueux. Je ne veux pas faire de mes joueurs des salopards, mais des gars qui réclament une décision correcte quand la situation est en leur faveur. Le minimum est d’essayer d’obtenir ce que tu mérites."

Il ne pense pas pouvoir changer ses joueurs dans les jours à venir. "Nous sommes trop purs. Quand Chipciu se lance pour intercepter le ballon, il ne cherche pas le contact avec le gardien. Non, il ressort la balle. Dans d’autres clubs ce n’est pas comme ça."

Pour Adrien Trebel, le problème se situe dans la jeunesse du groupe. "Nous manquons d’expérience pour jouer de la sorte. Pourtant, ailleurs, ça fonctionne comme ça. On doit davantage réclamer. Nous sommes trop gentils."