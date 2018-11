Anderlecht aurait pu faire une bonne affaire dans le classement. Finalement, la seule bonne affaire, c’est pour les jeunes. Yari Verschaeren (17 ans) et Jérémy Doku (16 ans) ont marqué beaucoup de points. "Je suis fier d’eux et de mes autres jeunes" , dit Hein Vanhaezebrouck. "On a joué avec cinq gars qui ont moins de 20 ans. Cela aurait été une performance incroyable de gagner ici."

Comme annoncé samedi, Verschaeren était la surprise du chef. HVH : "Je savais qu’il ne serait pas nerveux ! Vous avez vu son assist vers Amuzu ? Chapeau."

La montée au jeu de Doku, convoité par Liverpool la saison passée, était encore plus impressionnante. "Il a mis deux à trois ballons devant le but. Si on avait été plus affûtés, on en aurait mis un au fond. On sentait que quand Doku avait le ballon, il y avait du danger dans l’air. S’il montre déjà ceci à 16 ans, c’est prometteur. Généralement, il est plus nerveux. Je lui ai dit de faire ses actions, comme en Espoirs. Il l’a fait."

Vanhaezebrouck compte faire plus souvent appel à eux. "Je dois leur donner plus de temps de jeu. J’ose dire qu’ils y sont déjà presque."

Mais il ne faut pas non plus s’attendre à ce qu’ils jouent chaque match. HVH : "Ici, ils ont profité du synthétique, une surface sur laquelle ils ont l’habitude de jouer. On verra s’ils seront aussi bons sur des terrains plus lourds."

"Il faut de la clarté au RSCA"

Cette semaine, Anderlecht va présenter son nouveau département sportif. Vanhaezebrouck n’est visiblement pas au courant des changements qui seront effectués. "J’attends", dit-il. "J’ai déjà lu beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà plus d’un an que je suis à Anderlecht. Chaque semaine, il y a quelque chose de surprenant qui se passe. Ce serait bien qu’il y ait de la clarté. La clarté est à la base des succès. J’aimerais en avoir à tous les niveaux."