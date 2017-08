Anderlecht cherche un défenseur central pour remplacer Bram Nuytinck (parti à Udinese) et peut-être même deux si Kara Mbodji s’en va (une option toujours très probable, notamment avec l’intérêt de divers clubs anglais et du FC Séville).

Pour avoir une dernière ligne de haut niveau en vue de la Ligue des Champions, les dirigeants visent du lourd. Selon nos informations, le club a pris ses renseignements concernant deux Diables : Thomas Vermaelen et Laurent Ciman !

Deux options de haut niveau mais deux options difficiles également au vu de la situation actuelle des joueurs. Vermaelen (31 ans) a un bon de sortie au FC Barcelone mais l’entraîneur Ernesto Valverde a noté la bonne préparation de son défenseur et n’est plus certain de vouloir le laisser partir. De son côté, Vermaelen (sous contrat jusqu’en 2019) souhaite s’en aller car la concurrence est rude entre Piqué, Umtiti et Mascherano. Il veut absolument jouer cette saison qui se terminera par la Coupe du Monde en Russie. Plusieurs clubs anglais (Crystal Palace, West Brom et même Arsenal) ont aussi analysé la situation de Vermaelen. Anderlecht peut tout de même avancer quelques arguments de choix, notamment la Ligue des Champions et un championnat un peu moins rude que la Premier League qui est tout de même suivi de près par Roberto Martinez.

La piste menant à Laurent Ciman (31 ans) n’est pas simple non plus. En plus de son passé au Standard, le joueur se plaît beaucoup au Canada où sa fille autiste bénéficie d’un suivi à la pointe. Sportivement en revanche, l’Impact de Montréal vit une saison compliquée avec une avant-dernière place dans sa conférence. Même s’il reste encore 14 matches à disputer, les playoffs sont presque devenus utopiques. Ce qui pourrait priver Ciman de compétition pendant… cinq mois d’ici la nouvelle saison en mars 2018. Dans ces conditions, il lui serait difficile d’entrer en ligne de compte pour le Mondial.

Si Vermaelen (qui pourrait aussi servir de back-up à Obradovic comme arrière gauche si besoin) et Ciman ne sont pas les deux seules pistes explorées par le Sporting pour renforcer sa défense, elles feront assurément saliver les supporters.