Dans son souhait de renforcer son équipe, Michael Verschueren songe à des transferts ou des locations de joueurs superflus des plus grands clubs d’Europe, comme Barcelone, le Bayern, ou encore de Premier League. C’est ce qu’il a fait savoir aux agents qui souhaitent travailler avec lui.

Via son mandat à l’ECA (European Club Association), Verschueren a des contacts avec les dirigeants des top clubs européens. Il espère pouvoir profiter de ses contacts pour convaincre les clubs de faire des affaires avec lui. Il s’agirait de joueurs qui sont trop bons pour le championnat belge, mais qui ont besoin de temps de jeu.

Si Verschueren reçoit des noms de joueurs intéressants et intéressés, il va d’abord les soumettre à sa commission de transferts, dans laquelle siège aussi Hein Vanhaezebrouck. Même s’ils viennent de grands clubs, il faudra que les joueurs répondent à plusieurs critères. Dans le passé, Anderlecht a souvent loué des grands noms qui étaient à la ramasse. Marin, Djuricic, Rolando, Büttner et même Markovic ont échoué à cause d’un manque de rythme dans les jambes.

Juan Lozano et Milan Jankovic (du Real Madrid en 1985 et en 1988) doivent avoir été les seuls qui sont venus de clubs du top absolu.