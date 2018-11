Un nouveau directeur technique d'ici 2 semaines, une académie aux USA, une collaboration en Chine, une obligation de jouer avec les jeunes et Devroe dégradé mais qui reste: tout ce qu'il faut savoir sur le RSCA 2.0

Accompagné par Marc Coucke, Michael Verschueren a présenté son plan pour Anderlecht. Le nouveau directeur général du RSCA est très ambitieux et veut développer le club à l'international. "Un club comme le FC Barcelone touche 65% de ses revenus à l'étranger. La Juventus, c'est 60%. Anderlecht doit aussi travailler sa marque et avoir des revenus hors de ses frontières. Car, pour moi, Anderlecht ne fait pas partie des clubs riches mais fait toujours partie des grands clubs en Europe."

Dans cette optique, Verschueren a engagé Aaron Kanwar, un Anglais qui a bossé pour Nike et l'ATP. Il sera chargé de faire connaître la marque RSCA à l'étranger. A terme, le but est de créer une académie aux Etats-Unis et de développer un partenariat avec un club chinois (2 clubs de Super League sont candidats). Deux marchés porteurs sur lesquels le club veut absolument surfer dans les prochains mois. "Grâce à la première place mondiale des Diables, c'est le bon moment pour montrer au monde qu'Anderlecht a formé plusieurs de ces grands joueurs."

Plus encore que dans le passé, Anderlecht va miser sur son centre de formation. "35% de notre noyau a été formé à Neerpede et c'est formidable. On doit continuer dans cette voie. D'ailleurs, le coach de l'équipe A sera dorénavant obligé d'inclure deux nouveaux jeunes chaque saison", précise Verschueren. "Mais attention, on est bien conscient qu'on ne peut pas gagner des titres avec uniquement nos jeunes. On l'a bien vu dimanche à Saint-Trond. Il faut bien les entourer et c'est ce qu'on va faire."

Pour cela, Verschueren va engager un directeur technique d'ici deux semaines. "Plusieurs noms ont été contactés et on communiquera bientôt celui qui a été choisi. Il y a des Belges et des étrangers parmi les candidats. Peu importe s'il a déjà joué à Anderlecht dans le passé." Luc Devroe est donc remplacé mais il ne disparaît pas de l'organigramme. Il deviendra le bras droit du nouveau directeur technique et sera impliqué dans le scouting.

Un comité de transferts va aussi être mis en place. Un comité qui se réunira toutes les deux semaines avec, entre autres, plusieurs anciens joueurs, histoire de préserver l'ADN du club. Pär Zetterberg, également présent à cette conférence de presse, devrait en faire partie.