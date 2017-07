Dans cette même interview dans Humo, Van Holsbeeck a expliqué pourquoi le transfert de Clinton Mata de Charleroi a échoué. "Ce dossier était devenu trop compliqué", dit Van Holsbeeck. "Mata avait changé d’agent : il s’est lié à John Bico."

En janvier 2014, Bico était déjà l’agent de Thorgan Hazard quand son transfert à Anderlecht avait échoué.

Van Holsbeeck a également avoué qu’il avait payé trop pour les joueurs transférés. "Vu la qualification directe pour la Ligue des Champions et la vente de Tielemans pour 25 millions, nous nous sommes dit : ‘On veut Kums, Onyekuru et Gerkens (NdlR : il oublie Sels) et on ne va pas regarder à 100.000 euros ou attendre que le prix baisse.’ Oui, on a donc payé trop. Parce qu’il y avait de l’unanimité au sujet des joueurs qu’on voulait."