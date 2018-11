Sur le terrain, Ognjen Vranjes est un défenseur. Mais dans la vie, c'est plutôt un attaquant. Ou en tout cas, un contre-attaquant dans ce cas-ci. Au lendemain de la polémique sur son tatouage représentant le Serbe Momcilo Dujic, une figure d'extrême-droite qui avait collaboré avec le régime nazi pendant la Deuxième Guerre Mondiale, le joueur d'Anderlecht n'a pas tenté de se confondre en excuses. Il assume: "Pour moi, Dujic est un esprit qui a eu le courage de s'opposer à un occupant dans le but de défendre mon peuple. L'Histoire a plusieurs visages."Même s'il est Bosnien, Vranjes se sent Serbe. Il n'a donc pas vraiment goûté le communiqué de la fédération bosnienne jeudi. Un communiqué qui condamnait sévèrement son tatouage. "Cette polémique tourne-t-elle autour de Dujic ou de moi? Parlerait-on de ce tatouage si je jouais en D3? Avant de donner un avis, il faudrait connaître l'histoire de mon pays. Quel est le problème d'un tatouage qui rend hommage au nationalisme d'une minorité face à une occupation? Des pays ont été détruits mais ça ne semble déranger personne. Pour la majorité des Serbes comme pour moi, Dujic est un héros. Il est le symbole de la résistance contre l'ennemi."Vranjes explique aussi être une personne tolérante. "J'ai fait ce tatouage car c'est important pour moi. Je respecte les gens qui font d'autres tatouages. J'accepte la diversité. En Bosnie, tout est fait pour qu'on ne soit plus tolérant les uns envers les autres. Ce n'est pas de ma faute si la Bosnie est composée de deux groupes ethniques et qu'il y a trois religions. Ce n'est pas de ma faute si c'est compliqué politiquement et que cela entraîne de la pauvreté."En Bosnie, un débat fait rage: Vranjes doit-il encore être appelé en équipe nationale? L'Anderlechtois ne comprend pas. "Apparemment, ce qui compte, c'est qui est écrit sur mon corps. Le fait que je me donne toujours à fond n'a pas d'importance. Mais si mes tatouages, mon compte en banque, ma famille ou mes temps libres sont plus importants que le football, alors je ne pourrai plus aider..."Ce vendredi en fin de journée, Michael Verschueren et Hein Vanhaezebrouck allaient discuter de la situation avec Ognjen Vranjes. "Le club communiquera ultérieurement", nous fait-on savoir.