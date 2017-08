René Weiler évoque les trois dernières semaines de mercato qui attendent Anderlecht.

Le nom qui revient avec insistance et que nous dévoilions il y a quelques jours, c'est celui de Thomas Vermaelen. "J'aimerais qu'on recrute un défenseur d'expérience car on a déjà beaucoup de jeunes. Vermaelen pourrait bien nous aider, c'est clair."

Le Suisse espère que le reste de son noyau ne bougera plus d'ici le 31 août. "Le marché est fou, on l'a encore avec Neymar et on parle plus du business que du jeu. Moi, je suis là pour préparer les entraînements et les matches. Je n'ai pas beaucoup d'influence pour le reste. Je peux espérer garder le même groupe cette saison, dont Dendoncker et Kara, oui."

Quelques joueurs pourraient être prêtés tout de même. "Svilar, ce serait idéal qu'il découvre le foot des adultes dans un club où il jouerait pour se confronter à la pression du public et des médias. Mais est-ce que ce sera un prêt ou un transfert, je ne sais pas. En tout cas, Roef est mon deuxième gardien pour l'instant."