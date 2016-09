Weiler: "J’espère voir quelque chose de Stanciu"

Anderlecht

Stanciu va certainement débuter le match contre Charleroi. "J’espère qu’il va montrer quelque chose", dit René Weiler à son point de presse. "Il est bon, mais on le savait. Seulement, il n’a pas d’automatismes, ne connaît pas encore les autres joueurs et ne connaît pas la langue. Il lui faudra du temps."

Du temps et de la patience, c’est ce que Weiler demande pour tous ses renforts. "Ils doivent s’adapter au club, à l’équipe, à la nouvelle culture, à la langue. Mais dans la vie, il ne faut pas attendre trop longtemps. Sinon, il y a des déçus. On veut vite progresser. On va développer notre jeu et on va faire de bons matches, mais il faudra bien travailler."

Le seul qui ne devra pas s’adapter, est Massimo Bruno. "Il connaît le club et c’est un avantage pour lui."

Et quid des renforts défensifs ? Est-ce que Weiler n’est pas déçu de n’avoir reçu que Spajic ? Très intelligemment, il a dribblé la question. "On ne parle presque jamais de choses qu’on ne peut pas changer. Mes défenseurs ont des qualités et ceux qui étaient ici peuvent défendre mieux que ce qu’ils n’ont fait jusqu’à présent. Cette fois-ci, on devra trouver une solution pour l’arrière droit, vu qu’on a deux blessés (NdlR : Najar et Appiah)."

Harbaoui pourrait être la surprise du chef. Weiler : "Je ne le connaissais pas. Il est le remplaçant de Sylla, il va marquer et mettre les défenseurs adverses en difficultés."

Et quid de Kara ? A-t-il digéré le fait de ne pas avoir été transféré ? Weiler sourit : "Il doit être content d’avoir un beau contrat dans un beau club. Il doit accepter de respecter ce contrat. Mais je n’ai pas remarqué qu’il n’est pas content..."