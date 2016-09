Weiler: "Je ne suis pas un dictateur !"

Anderlecht

À ses conférences de presse, René Weiler est généralement assez réservé. Dans sa première longue interview individuelle - à l’hebdomadaire flamand Humo -, il s’est un peu plus dévoilé. Voici les meilleurs passages.

Sa carrière de footballeur. "J’ai dû arrêter à 26 ans, après cinq opérations à la cheville droite, qui n’a jamais vraiment guéri. Le mal ne disparaissait pas. J’ai été sélectionné cinq ou six fois en équipe nationale de Suisse et je suis monté deux fois au jeu. J’étais capitaine en équipe nationale Espoirs. J’étais un médian."

Ses études. "En arrêtant le foot, j’ai coaché des jeunes et j’ai repris les études. J’ai obtenu une licence en communication et en journalisme. Je déteste la presse à scandale. On cherche trop le sensationnalisme."

Les affaires Okaka, Kara et De Maio. (Sans entrer dans les détails) "On s’entraîne quand même pour son corps ? Je me posais des questions quand je voyais l’attitude de certains joueurs. Ils ont quand même reçu un programme pendant leurs vacances ? Ils devaient être prêts au début des entraînements."

Son étiquette de coach sévère. "Je ne suis pas sévère ! Je ne suis pas un dictateur et pas du tout arrogant ! Je donne beaucoup de liberté. Mais les joueurs gagnent beaucoup d’argent, ils doivent savoir comment se comporter. Ils doivent savoir qu’ils ne doivent pas sortir et ne pas aller au McDonald’s. Je n’envoie pas d’espions dans les discothèques de Bruxelles pour voir si mes joueurs sont là. Je les laisse dormir à la maison la veille du match et on se donne rendez-vous trois heures avant le match. Mais je ne suis pas là non plus pour me faire des amis. Je veux réaliser quelque chose."

Sa frustration. "Certains joueurs pensent qu’il suffit de jouer un peu au ballon. C’est faux. Il faut travailler, surtout quand on n’a pas le ballon."

L’argent. "Une vie de luxe ne m’intéresse pas. Sinon, je n’aurais pas cassé mon contrat à Aarau, alors que j’y avais encore un contrat et que je n’avais pas d’autre offre. Je voulais un autre défi. Cela dit, je veux pouvoir mener une vie de famille sans soucis financiers."

Sa famille. "J’ai une femme fantastique qui me dit parfois de penser à autre chose qu’au football. Et j’ai deux fils: un de deux ans et demi, un autre de quinze ans. Ce dernier jouait au football à Zurich."