Les supporters d’Anderlecht présents dimanche au stade Constant Vanden Stock n’ont eu qu’un seul moment suffisamment excitant pour oublier le froid piquant de cette soirée de janvier : juste après l’heure de jeu, Stanciu a piqué le ballon à Dussaut à soixante mètres du but, a remonté tout le terrain et a envoyé une frappe splendide dans la lucarne de Pirard.

Pour le reste, on n’a pas vu grand-chose. L’arbitre non plus d’ailleurs. Monsieur Smet s’est trompé en offrant un penalty à Bruno, fauché par Bolingoli mais en dehors du rectangle. "Quand tu veux venir faire un résultat au Parc Astrid, il ne faut pas avoir de décisions arbitrales contre toi mais il ne faut jamais oublier que les referee ont aussi le droit à l’erreur", réagissait Ivan Leko avec beaucoup de fair-play. "Anderlecht a quand même beaucoup de qualités et je ne vais pas chercher la polémique."

Des propos en néerlandais que l’attaché de presse du RSCA s’est proposé de traduire à René Weiler. "J’ai réussi à suivre et j’ai compris", a souri celui qui semble apprendre la seule langue nationale qu’il ne maîtrise pas encore. "Ce n’était pas un très bon match", enchaînait-il. "Mais je suis content quand même car on a bien vu sur les autres terrains que la rencontre de reprise après la trêve était toujours difficile. Il n’y a quasiment eu que des duels serrés et je savais que ça ne serait pas simple contre un Saint-Trond très organisé et jouant très bas."

On a quand même vu de l’énervement chez l’entraîneur suisse. En seconde période quand ses joueurs cherchaient plus à soigner leurs statistiques personnelles qu’à garder le bloc bien serré cher à Weiler. "Trop de joueurs allaient vers l’avant. Dans ma philosophie, une contre-attaque, c’est avec trois ou quatre joueurs. Pas avec cinq ou six comme ce fut quelques fois le cas. Cela apporte un déséquilibre et c’est donc dangereux. Youri Tielemans est un très bon joueur mais je lui ai dit qu’il y avait des moments où il faut rester derrière. Je me répète : notre équipe est jeune et on doit encore apprendre."

Le seul véritable enseignement que le Sporting pourra garder de cette première rencontre officielle en 2017 disputée sur une pelouse calamiteuse (lire ci-contre), c’est la performance de Stanciu. Dans la foulée de son très bon stage à La Manga, le Roumain a confirmé ses bonnes dispositions. Enfin. "Le but qu’il a marqué était typique de ce qu’il sait faire", détaillait René Weiler. "Il est plus frais mentalement et physiquement après les vacances et le stage. Il devait s’habituer à beaucoup de choses en venant en Belgique et il est clairement sur la bonne voie."

Après cette treizième victoire en championnat cette saison, le Suisse a d’ailleurs précisé qu’il n’attendait plus grand-chose du mercato. "Je suis content de mon noyau comme ça", a dit celui qui avait ses deux recrues estivales sur le banc et qui retrouvera prochainement ses trois Africains. Hormis le changement de gardiens (lire page suivante), Anderlecht est déjà tourné vers les playoffs.