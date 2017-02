Rarement Lukasz Teodorczyk avait la mine aussi basse que ce dimanche. Au coup de sifflet final, le regard du Polonais était vide après une rencontre qui l’a vu louper plusieurs occasions dont une qu’il n’aurait pas dû manquer.

La tête entre les mains, il a vu ses coéquipiers se presser vers lui plutôt que de se congratuler après la victoire. "On a tous été le réconforter car il est normal qu’il soit marqué après une telle occasion loupée", explique Massimo Bruno. "Je suis certain que ça va revenir très vite. Connaissant son gros caractère, demain c’est déjà oublié. Et jeudi, il nous plante un but face au Zénith."

Et Sofiane Hanni d’ajouter. "Il était très déçu en rentrant dans le vestiaire. Mais on va l’aider à retrouver le chemin des filets. Il reste une machine à buts, on ne s’inquiète pas pour lui."

Le Polonais a reçu un ballon plus que facile à deux mètres du but. Il n’avait littéralement qu’à la pousser devant lui pour tromper Sammy Bossut. Au lieu de cela, il a croisé son ballon.

Si Bossut prétend le contraire ("On parle d’un loupé mais je trouve que c’est davantage un arrêt de ma part"), le reste des joueurs n’était pas dupe. L’attaquant ne nous a pas habitués à autant de déchet.

Il a frappé trois fois au but en bonne position mais s’est toujours heurté au portier. "S’il ne marque pas une telle occasion, il n’a pas d’excuse", martèle René Weiler.

Attaquant d’expérience, Mbaye Leye allait dans le même sens. "Il doit la mettre. Ce loupé, ça lui fait plus mal à lui qu’à l’équipe" , explique-t-il avant de lâcher, en guise de boutade : "Peut-être aurait-il marqué s’il était venu au Soulier d’Or ."

La crise de confiance n’est pas encore au rendez-vous. Massimo Bruno sourit et lance un "ce n’est rien" quand on évoque trois matches sans marquer, une première depuis que Teo foule les terrains de Pro League.

"Il vous a tellement habitué à marquer dans tous les matches, que ça vous paraît bizarre qu’il soit resté muet pendant trois matches de suite", analyse Sofiane Hanni. "Plus que ne pas marquer durant trois matches, c’est ce qu’il fait depuis qu’il est ici qui n’est pas normal."

C’est juste une question de réussite, lancent plusieurs acteurs de la rencontre. "Parfois le ballon fait bicboc bicboc (sic) et ça rentre", résume Mbaye Leye.

Teodorczyk ne doit pas se résumer à un nombre de but. Il n’a pas fait trembler les filets ce dimanche mais il a bossé pour ses équipiers. La preuve : dans les airs, il a gagné six duels sur dix. Il a, de plus, provoqué deux corners, réussi dix-huit passes dans le camp adverse et même donné un assist plein d’intelligence.

"C’est pour cela que je suis quand même content de lui", avoue René Weiler. "Il a beacoup travaillé pour l’équipe et il a aidé les autres à avoir des occasions. J’ai besoin d’un attaquant qui gêne la défense adverse et il le fait bien. Ne parlez pas de crise de confiance, il ne marche pas comme ça. Il est très fort mentalement. Je ne me fais aucun souci."