Pour la première fois en 2017, René Weiler a donné une conférence de presse avant un match de Championnat de Belgique, confirmant que ses relations tendues avec les journalistes la saison passée étaient bien de l’histoire ancienne.

Souriant, le Suisse avait surtout envie de parler de l’avenir sans revenir sur le passé.

"Je ne sais quasiment plus dans quelle couleur jouait l’Antwerp. Ce que j’ai en tête maintenant, c’est Ostende. Je pense que les Ostendais viendront défendre chez nous. Ils ont joué jeudi en Ligue Europa mais on ne peut pas parler de fatigue à ce moment de la saison, même quand tu joues tous les trois jours."

On a aussi profité de la présence de René Weiler pour faire le point sur son groupe, à trois grosses semaines de la fermeture du mercato. Ligne par ligne, il a accepté de lever un coin du voile, avec son habituel bon sens.

Les gardiens : "Roef est revenu de La Corogne avec une expérience en plus et ça lui a fait du bien. C’est un bon gardien et c’était déjà le cas l’an passé, même quand je l’ai retiré du onze de base. Il est le numéro deux pour l’instant. Je veux trois bons gardiens pour la saison et on en a quatre en ce moment avec Boeckx et Svilar. C’est un de trop. Svilar est très jeune et devrait se frotter au football des hommes à la pression du public et des médias qui va avec. On pourrait ainsi mieux le juger. Est-ce que ça passera par un prêt ou un transfert, je ne sais pas."

Les défenseurs : "On cherche évidemment du renfort. Et on aimerait quelqu’un d’expérience. Un garçon comme Vermaelen pourrait bien nous aider. Kara a beaucoup d’expérience mais ce n’est pas encore le cas de mes autres défenseurs centraux. Spajic n’était pas titulaire à Toulouse avant qu’on le prenne et Delcroix est très, très jeune. Il y a aussi Deschacht mais il est plus à la fin qu’au début de sa carrière."

Les médians : "J’espère garder tout mon groupe actuel, et donc Dendoncker aussi évidemment. Mais je ne maîtrise pas tout en tant qu’entraîneur. Je peux juste voir que le marché est fou, comme on a pu le voir avec Neymar. Moi, j’essaie de faire progresser tous mes joueurs. Si maintenant, ça bouge pour Dendoncker, je ne pourrai pas influer. Je peux juste espérer que ça ne bougera pas."

Les attaquants : "Je suis toujours content de ce que Teodorczyk apporte en match. Il n’est pas agréable à jouer pour une défense et c’est ce que je lui demande. Il a bien travaillé cette semaine et j’espère qu’il luttera encore dimanche contre Ostende. Concernant la hiérarchie des deux autres avants de pointe, Kiese Thelin et Ganvoula, rien n’est fixé. Ganvoula progresse mais est-ce suffisant pour déjà être utile à un club comme Anderlecht ? Faudra voir dans les semaines qui viennent. Je suis également content de la progression d’Onyekuru. Il doit juste s’habituer à un nouveau club, où le niveau est tout de même différent de ce qu’il connaissait à Eupen. Lui aussi est encore très jeune."