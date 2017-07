Anderlecht Il est satisfait du mercato et n’envisage plus d’arrivée, sauf en cas de départ.

René Weiler a aussi évoqué le mercato estival du Sporting.

Beaucoup de Belges : "Le championnat belge est très bon et on peut y trouver de très bons joueurs. Je trouve qu’il est important d’avoir des Belges pour l’identification des supporters. La règle des six Belges sur la feuille n’a pas joué car je peux très bien aligner trois gamins des U21 si besoin."

Mata : "Je ne suis pas déçu. Nous n’avons pas de problème à sa position. Quand je regarde le nombre de joueurs que nous avons sur le flanc droit, je me dis que ce n’est pas un souci si Mata ne vient pas."

Kums : "Pour remplacer un garçon aussi fort que Tielemans, tu cherches un joueur qui connaît le championnat belge et qui connaît aussi la valeur de Tielemans. A-t-il le profil idéal pour remplacer Tielemans ? Je ne sais pas mais obtenir Kums, c’est du très bon travail de M. Van Holsbeeck. Il ne faut pas croire que Kums va remplacer Tielemans poste pour poste. Kums arrive car on a perdu un joueur important et qu’il fallait un joueur qui doit être important."

Onyekuru : "Il a beaucoup de qualités mais il n’a que 20 ans et il a encore beaucoup de choses à apprendre. Je ne le vois pas à côté de Teodorczyk dans un système à deux attaquants. Teo est un attaquant qui court beaucoup et qui crée de l’espace pour les médians qui peuvent s’y infiltrer. Mettre un autre attaquant à ses côtés pourrait le gêner."

Départs : "J’espère qu‘il n’y aura plus de départ. À la fin ce sont les joueurs qui décident mais j’ai bon espoir que Kara, Acheampong et Dendoncker restent. Contrairement à Tielemans qui avait déjà joué en Ligue des champions, les autres peuvent avoir des défis ici. C’est pareil pour Teodorczyk. Il est connu maintenant et il a moins d’espace. À lui de confirmer sa saison dans des conditions plus difficiles."

Encore des arrivées : "Il faut aussi pouvoir se dire qu’on est content à un moment. Comme entraîneur, j’aimerais toujours améliorer l’équipe, les joueurs. Mais on ne peut pas tout demander. J’aimerais garder le noyau actuel si possible parce qu’il a bien progressé et on a su augmenter le niveau de presque tout le monde."