Les Anderlechtois sont rentrés en Belgique jeudi en milieu d’après-midi après une semaine sous le soleil de La Manga. Si René Weiler est resté muet face à la presse, David Sesa, l’un de ses adjoints, a accepté de tirer le bilan au micro de la RTBF. "Le groupe a bien travaillé sur le terrain. Il y a un vrai plaisir à travailler ensemble. Le coach a beaucoup bossé pour créer un groupe fort. On est reparti d’Espagne plus fort qu’à notre arrivée."

Durant toute la semaine, René Weiler et son staff ont beaucoup insisté sur la rapidité d’exécution. "On a travaillé sur des exercices rapides car tu as des difficultés à gagner des matches en Belgique si tu ne joues pas vite. Les adversaires sont regroupés et il faut donc faire tourner le ballon plus rapidement. Les joueurs doivent penser et jouer vite."

Autre point important du stage : l’intégration d’Isaac Kiese Thelin, le seul transfert pour l’équipe première jusqu’à présent. "Isaac a déjà de l’expérience avec Bordeaux", reprend David Sesa. "Il a aussi gagné le Championnat d’Europe U21 avec la Suède. C’est un garçon qui travaille très dur. Il peut faire de bonnes choses devant avec Lukasz Teodorczyk."