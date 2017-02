Deux touches de balle et un match banal qu’on aurait oublié dès le lendemain se transforme en moment où on pourra dire plus tard qu’on y était. En 120 secondes, Youri Tielemans a fait de cet Ostende-Anderlecht une des rencontres de l’année.

Une frappe du pied droit qui se loge dans la lucarne gauche de Dutoit. Puis une frappe du pied gauche qui se loge dans la lucarne droite de Dutoit. Deux moments où le temps s’arrête pour pouvoir savourer et admirer. Deux moments où on se souvient à quel point le football peut être beau.

Remplaçant dans un match de Pro League pour la première fois depuis quasi un an (c’était en mars 2016), Tielemans a écrit l’une des plus jolies pages de son histoire anderlechtoise en montant au jeu dans une Versluys Arena où quelques supporters ostendais ont même applaudi son second but.

Si on retiendra surtout la beauté et la pureté des deux tirs, le camp du Sporting se souviendra aussi que Tielemans a fait pencher la balance et offert les trois points dans un match où les Ostendais commençaient doucement à prendre le dessus. Les deux coups de canon du médian ont immédiatement mis fin au suspense.

Tielemans a coupé les jambes ostendaises mais il a aussi fait une autre victime : Sébastien Delferière. Sans le double exploit du milieu de terrain anderlechtois, l’arbitre aurait été l’homme du match dimanche soir.

Lors de ce sommet, notre sifflet numéro 1 a prouvé qu’il méritait son statut par deux décisions de grande classe en première période. Deux décisions qui ont tout simplement permis aux deux premiers buts de la rencontre d’exister.

D’abord en ignorant le drapeau levé de son juge de ligne qui avait vu Chipciu hors-jeu alors que le ballon venait de l’Ostendais Jonckheere. Puis en voyant le petit mais réel geste du bras d’Hanni dans un rectangle peuplé de pratiquement tous les acteurs. Oui, sans Tielemans, c’est Delferière qui aurait été dans la rubrique "homme du match" en dessous de ce texte.

Pour son douzième match consécutif sans défaite en championnat, le RSCA s’est aussi offert le luxe de remettre Teodorczyk en confiance avant le match retour à Saint-Pétersbourg. En toute fin de rencontre, le Polonais a planté le quatrième but anderlechtois. Anecdotique dans les chiffres mais essentiel pour le moral du meilleur buteur qui attendait ça depuis un mois et le déplacement à Westerlo. Sa célébration interdite (il a pris une jaune et sera suspendu contre Genk) au beau milieu des supporters en était la meilleure preuve.