La revue France Football, qui organise notamment le Ballon d'Or, a établi la liste des dix meilleurs joueurs de football qui fêteront leur 20e anniversaire en 2017, mardi. Le Diable Rouge Youri Tielemans occupe la 5e place de ce classement. L'attaquant français du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé, figure à la 1e place.

Le milieu de terrain d'Anderlecht n'est encore devancé dans ce classement que par le Brésilien Gabriel Jesus (Manchester City), l'Anglais Marcus Rashford (Manchester United) et le Portugais Renato Sanches (Bayern München).

"Attendu comme le nouveau phénomène belge depuis ses débuts en Ligue des champions avec Anderlecht à 16 ans et 148 jours (seuls deux joueurs avaient été plus précoces en C1), Tielemans a mis du temps à digérer la pression entourant son évolution. Mais depuis quelques mois, il plane sur le Championnat belge, attendant sereinement son transfert pour une écurie plus prestigieuse. Ses progrès tactiques associés à ses aptitudes techniques et physiques en font un milieu ultra-moderne", écrit FF à propos de Tielemans.

Le classement

1. Ousmane Dembélé (Fra/Borussia Dortmund)

2. Gabriel Jesus (Bré/Manchester City)

3. Marcus Rashford (Ang/Manchester United)

4. Renato Sanches (Por/Bayern Munich)

5. Youri Tielemans (BEL/Anderlecht)

6. Amadou Diawara (Gui/Naples)

7. Breel Embolo (Sui/Schalke 04)

8. Emre Mor (Tur/Borussia Dortmund)

9. Oliver Burke (Eco/RB Leipzig)

10. Issa Diop (Fra/Toulouse)