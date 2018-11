Avant la conférence de presse de Hein Vanhaezebrouck, Pär Zetterberg a officiellement été présenté comme "assistant" du T1.

"Mais je ne serai pas vraiment un T2", dit le chouchou du Parc Astrid. "Je serai dans le staff, et j'aiderai où je pourrai. J'ai compris que l'ADN du club a un peu disparu. Je vais essayer d'aider à le ramener. À Anderlecht, les supporters ne veulent pas seulement la victoire. Ils veulent aussi du beau jeu."

Concrètement, Zetterberg va assister à tous les entraînements et pendant les matches, il prendra place sur le banc. "Mais je ne vais pas donner les entraînements moi-même. Et ce n'est pas mon objectif de devenir T1. J'ai eu un ou deux entretiens avec Vanhaezebrouck, on est sur la même longueur d'ondes. Si je le connais bien? J'ai joue contre lui quand on il était à Harelbeke. Mais on ne s'est pas trop croisés. Il jouait à un autre poste que moi... (Rires)"