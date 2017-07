La Jupiler Pro League, c'est reparti. Anderlecht se déplace ce vendredi soir chez le promu de l'Antwerp en ouverture de cette nouvelle saison. Les Mauves devront se méfier de ce premier duel face à des Anversois dont on attend beaucoup depuis le retour de Lucien D'Onofrio en Belgique et l'arrivée de Laszlo Boloni comme coach.

Après 20 minutes de jeu, le score est toujours nul et vierge mais ce sont les Anversois qui se sont montrés les plus dangereux, avec notamment un Oularé qui veut faire oublier une saison noire à Watford. Du côté mauve, on essaie au mieux de gérer la pression (logique) de début de match de l'Antwerp. Et dans ces moments-là, un homme ressort du lot: Kara. Le roc mauve est omniprésent et couvre tous les angles. Teodorczyk et Kums sont par contre très effacés en ce début de rencontre.





Folle ambiance au Great Old





Les compos:

Antwerp: Bolat, Vansteenkiste, Jaadi, Limbombe, Arslanagic, Hairemans, Batubinsika, Duplus, Corryn, Haroun, Oulare.

Banc: Koné, Rodrigues, Camus, Dequevy, Jezina, N'Diaye, Vleminckx.

Anderlecht: Sels; Appiah, Kara, Spajic, Obradovic; Dendoncker, Kums, Trebel; Chipciu, Teo, Hanni.

Banc: Deschacht, Gerkens, Onyekuru, Stanciu, Bruno, Roef, Ganvoula.