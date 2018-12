Après les incroyables révélations du Footgate et au vu de l'ampleur de l'enquête qui s'ensuit, croyez-vous encore dans l'intégrité des acteurs du football belge? Avez-vous encore confiance en eux ? Pensez-vous que des matches ont été truqués. Votre opinion est importante. Vous pourrez retrouver tous les résultats de cette enquête dans la DH de ce vendredi, et sur nos sites DH.be et LesSportsPlus.be !