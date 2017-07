Utilisée en "online" et pouvant donc avoir une influence sur le déroulement de la rencontre, cette technologie sera utilisée lors du match Eupen-Zulte Waregem ce samedi. Le choc hennuyer entre Mouscron et Charleroi sera ensuite le théâtre de la VAR pour la 2e journée de Pro League.





Le Standard aura son premier match en VAR le 13/08 à Saint-Trond, et Anderlecht le 27/08 à La Gantoise.





Pour rappel, la technologie de l'assistance vidéo pour les arbitres sera utilisée lors de 48 matches de championnat. Chacune des seize équipes de l'élite verra six de ses matches arbitrés grâce à la vidéo, trois à domicile et trois à l'extérieur.





Comme imposé par la FIFA, la vidéo ne servira que dans quatre cas précis, que sont l'identité d'un joueur à sanctionner, la distribution directe ou non d'un carton rouge, l'obtention ou non d'un penalty et accorder ou non un but.