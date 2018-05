Le week-end a à nouveau été compliqué pour les arbitres, mais certains entraîneurs ont à nouveau dépassé les bornes.

Trois matches de playoffs 1 et trois polémiques. C’est la même rengaine depuis le début des affrontements entre les clubs du top 6 et si l’ensemble du paysage footballistique belge espérait que le VAR dissiperait les discussions et apaiserait les tensions, il n’en est rien. Vendredi les Brugeois, Diaby en tête, se sont montrés bons joueurs alors qu’un penalty aurait pu être sifflé sur le Malien, mais dimanche les hommes en orange en ont vu (et entendu) de toutes les couleurs.

Un commentaire de Florian Holsbeek.