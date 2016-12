C’était encore chaud après le match jeudi soir à Gand. Marc Van Lysebetten, l’attaché de presse des Buffalos, a directement prévenu qu’Hein Vanhaezebrouck ne viendrait pas à la conférence de presse. C’est Peter Balette, son adjoint, qui l’a remplacé. "Hein m’a demandé de venir. Il est dans le vestiaire, plus que déçu…"

Les Gantois ne digéraient pas l’exclusion d’Esiti. "Je pensais que c’était faute pour nous", riait (jaune) Danijel Milicevic. "J’ai dit à Nuytinck d’arrêter de faire du cinéma et de se lever. C’est à peine s’il ne se tenait pas la mauvaise jambe. Il n’avait même pas une trace sur ses chaussettes et ses chaussures et on aurait dit qu’on venait de lui casser la jambe. On connaissait l’arbitre, c’est aussi celui qui a mis la rouge à Meïté face au Standard (Ndlr : u ne autre exclusion injustifiée) …"

Après cette carte rouge, plusieurs Gantois ont pété les plombs et une mini-bagarre générale a commencé avant d’être rapidement stoppée. "On avait un vrai sentiment d’injustice et on voyait que le camp anderlechtois réclamait. Nous n’avons pas apprécié", tentait de justifier Balette.

Côté anderlechtois, on faisait profil bas, en ne savourant pas à l’excès cette importante victoire à l’extérieur. "Je n’ai pas bien vu la phase mais on m’a dit que c’était sévère. Cela a en tout cas changé la physionomie du match", reconnaissait René Weiler avec beaucoup de lucidité. "Si l’erreur de l’arbitre se confirme, je comprends la réaction des Gantois."

L’entraîneur suisse a quand même expliqué que Bram Nuytinck n’avait pas fait de cinéma. Touché au pied, il est incertain pour le déplacement de lundi à Charleroi. "Il avait encore très mal dans le vestiaire, son pied est bien arrangé", témoignait Massimo Bruno.

De quoi donner des tracas à Weiler, déjà privé de Kara (suspendu après avoir pris son cinquième carton jaune). Spajic et Dendoncker formeront l’axe défensif et Badji reviendra dans le onze, à côté de Tielemans.