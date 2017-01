Mircea Rednic en avait fait une priorité lors de ce mercato hivernal; le Roumain peut être content. Dino Arslanagic a signé pour 1,5 an avec Mouscron. Entretien avec un jeune joueur qui a soif de revanche.

Dino Arslanagic, êtes-vous content d’avoir pu rejoindre Mouscron ?

"Je suis surtout content d’avoir pu trouver une meilleure situation pour moi. Ces quatre derniers mois ont été très compliqués pour moi au Standard. Je ne jouais pas, je n’étais même plus dans le groupe. Pourquoi ? Je ne sais pas. C’étaient les choix de la direction sportive…"

C’est donc un soulagement d’être parvenu à quitter le Standard ?

"Oui, cela a été une période assez difficile à gérer. Je ne me sentais plus vraiment dans l’équipe. Mais je suis resté fort mentalement. Heureusement d’ailleurs. J’ai beaucoup travaillé, souvent seul, pour garder un certain niveau de forme."

Cela a dû vous surprendre de voir votre nom sur la liste des joueurs qui partaient en stage avec le Standard.

"Oui. Je n’étais plus dans le groupe depuis quatre mois. Cela m’a donc surpris. Mais cela ne m’a pas donné l’envie de rester non plus. Au Standard, il y a une ossature avec des titulaires. Si j’étais resté, je n’aurais été que le troisième ou le quatrième choix du coach en défense centrale."

La présence de Mircea Rednic, le coach qui vous a lancé en D1, a-t-elle pesé dans la balance ?

