Avant, pour contrer Mouscron, c’était assez simple. Il suffisait de museler le seul avant (Diedhiou) aligné à la pointe mouscronnoise et de bloquer les flancs (Trezeguet et Markovic).

Aujourd’hui, la donne est différente. Mouscron a rectifié le tir lors du mercato hivernal. Sous l’impulsion de Mircea Rednic, fervent défenseur du 4-4-2. Encore fallait-il trouver l’attaquant qui pouvait jouer le rôle de pivot et de buteur autour duquel Simon Diedhiou pouvait tourner.

C’est Mircea Rednic qui a trouvé cette perle rare. Lors du stage hivernal, un grand Lituanien a débarqué. Deyvidas Matulevicius semblait un peu perdu au début du séjour. En surpoids aussi. Mais l’attaquant a bien travaillé. Rapidement, il s’est fondu dans le groupe. Moins rapidement, il a perdu quelques kilos. Il doit d’ailleurs encore en perdre l’un ou l’autre.

Mais le renouveau mouscronnois est venu de sa montée au jeu à la mi-temps du premier match de 2017 face à Lokeren. Les Hurlus étaient menés 0-1 et sont parvenus à inverser la tendance.

Dès la montée au jeu de Deyvidas Matulevicius, les ballons ont semblé être attirés par le géant lituanien. Simon Diedhiou s’en retrouvait libéré. "Avant, je devais courir partout, prendre les ballons et tenter d’aller vers le but. Je manquais de fraîcheur…" souriait le Sénégalais.

Et en une mi-temps et deux matches, le Royal Excel Mouscron a pris six points. Quand il a perdu l’entièreté de l’enjeu à Zulte Waregem, c’est parce qu’il y a eu des erreurs d’arbitrage. Mais aussi parce que Mircea Rednic ne pouvait compter sur Simon Diedhiou, suspendu.

Ce samedi, à Genk, les Mouscronnois vont pouvoir à nouveau compter sur leur duo de choc et peuvent espérer grappiller au minimum un point sur la pelouse des Limbourgeois qui viennent de se faire éliminer de la Coupe de Belgique. Le maintien en D1A passera par là.