Badji 3, Kara 4: le bulletin de notes des Mauves

Division 1A

Roef 8 : Il a été le sauveur d’Anderlecht en première mi-temps. Alors que les Gantois se montraient incisifs et menaçants, il ne s’est pas démonté sur sa dernière ligne et a sorti quatre ballons (très) chauds, sur des tentatives de près de Danijel Milicevic et Jérémy Perbet, qui semblaient pourtant avoir fait le plus dur. À 22 ans et pour son premier topper comme numéro 1, il a montré une maturité impressionnante. Et il est impuissant sur le 2-2.

Badji 3 : A son poste d’arrière droit, il était complètement perdu face à Simon. Sa mauvaise interception était à la base du 1-1. Mauvais à la relance.

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.