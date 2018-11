La Gantoise a partagé l'enjeu face à l'Antwerp 0-0 pour le compte de la 16e journée du championnat de Belgique de football dimanche à la Ghelamco Arena de Gand. Les Gantois ont manqué la conversion d'un penalty dans les arrêts de jeu.

L'Antwerp pensait avoir ouvert la marque à la 40e minute de jeu par Jonathan Bolingi, mais le VAR a corrigé le tir pour une position de hors-jeu de Dieumerci Mbokani. L'arbitre de la rencontre a aussi jugé en première mi-temps que le ballon de Giorgi Chakvetadze n'avait pas passé la ligne de but en faveur de La Gantoise, ce que le VAR a confirmé.

Le VAR est intervenu une troisième fois en deuxième période toujours sur un but de Bolingi, mais l'assistance vidéo a remarqué que deux joueurs de l'Antwerp cette fois se trouvaient en position hors-jeu.

Les deux équipes étaient donc passées à 0 à 0 au repos et ne se quitteront plus jusqu'au terme des nonantes minutes. Les Gantois ont eu pourtant l'occasion en or de récolter les trois points mais Vadis Odjidja-Ofoe a manqué la conversion d'un penalty dans les arrêts de jeu, accordé aussi après le recours au VAR, bien stoppé surtout par Sinan Bolat, le gardien de l'Antwerp.

L'Anwerp glane ainsi un point et est 2e avec 32 unités, dépassant le Club Bruges au classement, à 3 points de Genk. Un résultat qui fait aussi l'affaire du Standard qui s'est repositionné dans le top 6 grâce à sa victoire samedi sur (3-0). Au classement en effet, les Liégeois comptent 26 points, à la 5e place pour 24 à La Gantoise, 6e.

Anderlecht, 4e avec 30 points, pourrait réaliser la très bonne opération du week-end à condition de s'imposer à Saint-Trond (7e, 24 pts). Devant lui, Genk, samedi face au Cercle Bruges (1-2) et le Club Bruges, vendredi contre Zulte Waregem (1-3), ont en effet connu la défaite. Les Limbourgeois sont certes toujours en tête, mais avec 34 points pour 31 aux Brugeois.