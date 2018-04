Le Sporting de Charleroi se déplace au FC Bruges jeudi soir. En cas de victoire, les Brugeois reprendraient le large en tête des playoffs 1. Par contre, une défaite et la course au titre pourrait être relancé.

A l’exception de Tomecak Vlietinck et Vanlerberghe, Ivan Leko a mobilisé tous ses éléments disponibles. "Vous verrez le vrai Bruges ce soir", a promis Ivan Leko. "Un Bruges puissant, énergique et développant un bon football collectif. On reverra un Bruges costaud, avec beaucoup de grinta !"

Du côté de Charleroi, Penneteau qui a repris les entraînements cette semaine et est n°1 dans la hiérarchie des gardiens carolos ne reprendra pas la place de Mandanda, bon et décisif contre Genk. Mazzù a décidé de privilégier une défense à cinq. À peine deux bus de supporters ont prévu de faire le déplacement. Ce mercredi en début d’après-midi, 52 tickets avaient été vendus…





Les compos:

FC Bruges : Gabulov, Mitrovic, Mechele, Denswil, Nakamba, Vormer, Diatta, Vanaken, Limbombe, Diaby, Wesley.

Banc: Horvath, Scholz, Poulain, Simons, Clasie, Cools, Refaelov, Vossen, Dennis.

Charleroi : Mandanda, Marinos, Zajkov, Martos, Dessoleil, Nurio, Ilhaimaharitra, Diandy, Benavente, Baby, Rezaei.

Banc: Penneteau, D'Alberto, Pollet, Hendrickx, Grange, N'Ganga, Fall, Bedia