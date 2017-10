Saulo Decarli (35e) a inscrit l'unique but du Club Bruges face à l'Antwerp (1-0) dimanche après-midi dans ce duel de la 11e journée du championnat de Belgique de football.

Au classement, Les Blauw & Zwart caracolent en tête du classement. Ils totalisent 30 points (sur 33 possibles). Ils ont porté leur avantage sur Charleroi, 2e, à 8 unités. Deux autres rencontres sont prévues ce dimanche: Anderlecht-Genk (18h) et Zulte Waregem - Waasland Beveren (20h).

Alors qu'il a débuté par un joli numéro technique de l'Anversois Geoffry Hairemans, qui a placé Alexander Corryn en position de tir (3e) et une accélération sur la droite du Brugeois Dennis (5e), le duel a mis ensuite du temps à s'emballer.

Le Club était maître chez lui sans être incisif, à l'image de Dennis, qui a perdu son face à face avec Sinan Bolat (23e). Il trouva l'ouverture quand Laurens De Bock envoya une volée repoussée sur la ligne de but par Corryn dans les pieds de Decarli qui concluait (35e, 1-0). L'Antwerp, qui avait placé massivement ses pions dans sa zone défensive, devait changer de stratégie. Mais au lieu de multiplier les attaques, les Anversois ont encaissé quatre cartes jaunes pour jeu dangereux avant le repos.

L'entame de la seconde période a surfé sur la même vague. Bien servi par Ruud Vormer, Wesley n'a pas cadré sa reprise de la tête (48e). Sur la réaction, Faris Haroun n'a pas été plus précis que le Brésilien du Club alors qu'il était isolé (49e). Cette incursion n'a pas incité les visiteurs à se montrer plus offensifs. Au contraire, ils ont réussi à faire baisser le niveau du jeu. Monté à la place de Corryn (64e), l'Anversois Sambou Yatabaré s'est mis en évidence à deux reprises: d'abord en tirant au but (66e) et puis, en prenant une carte pour une faute sur Marvelous Nakamba (69e).

Côté brugeois, Jelle Vossen, qui a remplacé Dennis (70e), a hérité d'une belle occasion d'asseoir la victoire alors que l'Antwerp commençait doucement à s'avancer vers le but brugeois (72e). Sans deux interventions d'Ethan Horvath sur des reprises de Haroun (80e) et Obbi Oularé (82e), les visiteurs auraient arraché le partage.