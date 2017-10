Le Club de Bruges a souffert mais est finalement reparti avec les trois points d'Ostende dimanche soir dans le cadre de la 10e journée de Pro League.

Le leader Brugeois s'est imposé 2-3 face à la lanterne rouge grâce à un but dans les arrêts de jeu d'Anthony Limbombe (90e+2). Bruges avait mené par deux fois durant la rencontre grâce à Vormer (1ère minute) et Wesley (26e) mais un Ostende coriace était à chaque fois parvenu à revenir au score via Siani (9e) et Berrier (38e). Grâce à cette victoire, les hommes d'Ivan Leko comptent six points d'avance sur le 2e Charleroi. Ostende reste dernière avec 5 points.

Dans ce match plein de rebondissements, Bruges a pris l'avantage après trente secondes seulement. Une série de passes en un temps sème alors la panique dans la défense ostendaise qui est complètement statique lorsque Wesley offre un talonnade dans l'axe à Vormer, libre de faire 0-1 (1ère).

Les Côtiers ne mettent pas longtemps pour revenir à la marque. Un corner botté ras-de-sol en retrait arrive dans la course de Sébastien Siani après une feinte de corps de Musona. Le Camerounais est plein axe et lâche une frappe centrale mais surpuissante qui ne laisse pas le temps à Horvath de réagir (9e, 1-1).

Les deux équipes mettent de l'intensité dans la rencontre et se créent plusieurs occasions. Bruges est le premier à trouver le chemin du but grâce à une tête impériale de Wesley sur un corner botté par Vormer (26e, 1-2). Le poteau empêche ensuite Vanaken de faire le break sur une reprise de volée du gauche (32e) et permet à Ostende de rester dans le match. L'équipe d'Adnan Custovic ne se fait alors pas prier pour égaliser suite à une frappe croisée en pleine lucarne de Franck Berrier (38e, 2-2).

En deuxième période, les Ostendais oublient leur statut de lanterne rouge et mettent sérieusement Bruges en difficulté à travers plusieurs occasions franches. L'équipe d'Ivan Leko se réveille en fin de rencontre et parvient à marquer le but victorieux grâce à une frappe déviée de Limbombe qui lobe Vanhamel (90e+2). Le joueur brugeois enlèvera ensuite son maillot et recevra une deuxième carte jaune.

À 20h00 dimanche, l'Antwerp accueille Zulte-Waregem pour le dernière rencontre de cette 10e journée.