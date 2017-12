Division 1A Buteurs, passeurs, meilleure attaque, meilleure défense, etc.: voici le bilan de l'année 2017 en Pro League. La meilleure équipe: Bruges devant Anderlecht

Si l’on tient compte uniquement des rencontres de championnat disputées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 (le barrage PO1-PO2 et le barrage européen ne sont pas pris en compte), on constate que le Club Bruges est l’équipe la plus consistante de 2017, avec 84 points remportés sur 120, soit une impressionnante moyenne de 70 % des points gagnés. Derrière les Brugeois, Anderlecht n’est pas loin avec 81 points sur 120 (68 %).

(...)