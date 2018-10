Pro

League

"Cardona, Cardona, Cardona !" À la pause, les supporters brugeois criaient le nom d’un réserviste. Ils étaient bien inspirés : monté au jeu à la 53e minute, le Français de 21 ans a signé le 4-1 à la 56e. Puis le 4-2 à la 59e. Le tout en cinq touches de balle ! Trop peu pour revenir complètement dans le match mais remarquable pour… sa grande première en Pro League .

Prêté par Monaco pour la deuxième année de suite, Irvin Cardona a justifié son statut de chouchou des fans du Cercle. "Ce qui a beaucoup aidé, c’est que je marque le penalty décisif pour la montée la saison dernière", explique-t-il. "J’espère maintenant garder mon niveau un échelon plus haut."

Opéré en début de saison en raison de fibroses dans la cuisse, le Nîmois n’avait pas encore pu jouer. "C’est chouette d’inscrire un doublé pour mes débuts en première division mais je suis quand même un peu déçu. Même si Anderlecht est un grand club, on avait les moyens de faire quelque chose ici. Il y avait beaucoup d’espaces et on aurait dû mieux en profiter. On rentre à Bruges avec des regrets."

Réel espoir de Monaco, Irvin Cardona espère y percer un jour. Mais pas tout de suite, malgré les difficultés offensives actuelles de la bande à Tielemans et Chadli. "Cela ne tourne pas trop pour le moment mais ça va revenir, j’en suis convaincu. Non, je ne vais pas rentrer à Monaco pour aller dépanner Thierry Henry (rires) . Il y a des grands joueurs là-bas et ils vont redresser la barre."