Les Carolos ont changé de pelouse en urgence mercredi.

Le choc de ce vendredi soir (20h30) entre Charleroi et Anderlecht se déroulera sur une mauvaise pelouse. Si l'équipe de jardiniers engagée par Charleroi a fait de son mieux pour remettre un gazon en un temps record, ils n'ont pas su faire de miracle.

La pelouse est prête mais n'est pas impeccable. On y voit encore les traces des rouleaux, preuve qu'elle n'a pas eu le temps de bien prendre. Notre journaliste sur place a pu recueillir les impressions de l'arbitre du soir, Alexandre Boucaut, qui confirme que l'on jouera: "Tout est ok, on ne se prend pas les pieds dans le tapis", sourit-il.