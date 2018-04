Les Carolos ont à coeur de stopper leur série de six partages et trois défaites.

Les hommes de Felice Mazzu n'ont plus remporté la moindre rencontre depuis le 19 janvier dernier. Si Charleroi veut croire à l'Europe, ils doivent se reprendre ce soir, sur leur nouvelle pelouse, installée en urgence.

Anderlecht, de son côté, doit engranger des points s'il souhaite rester en course dans la lutte pour la deuxième place. Après la défaite à domicile contre Gand, les troupes de Hein Vanhaezebrouck doivent se ressaisir et retrouver le chemin de la victoire. Si Gand et le Standard prennent des points ce week-end, la situation des Bruxellois se compliquera sérieusement pour l'accès à la Ligue des Champions.

Les compos probables :

Charleroi : Mandanda, Marinos, Martos, Dessoleil, Nurio, Zajkov, Ilaimaharitra, Hendrickx, Diandy, Bedia, Rezaei

Anderlecht : Sels, Saelemaekers, Spajic, Josué, Obradovic, Kums, Gerkens, Dendoncker, Saief, Morioka, Teodorczyk

Suivez notre direct commenté dès 20h30