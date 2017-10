Ce sera donc sans Nurio. Se plaignant toujours des adducteurs, le latéral gauche portugais, qui n’avait pas encore manqué la moindre de minute en championnat depuis le début de la saison, ne sera pas du voyage à Daknam, ce samedi. "Logiquement, il ne sera indisponible qu’un match et devrait reprendre l’entraînement dimanche. Il devrait donc être sélectionnable face à Ostende, mardi."

En attendant, il faudra bien faire sans lui contre Lokeren. Un gros couac ? "On a bien défendu sans lui la saison dernière, donc cela ne me pose pas spécialement de soucis", expliquait Felice Mazzù ce vendredi.

Et la saison dernière, c’était Francis N’Ganga (32 ans) qui arpentait le flanc gauche défensif. Étant toujours dans l’effectif carolo malgré un été mouvementé et des envies de départ non assouvies, le défenseur congolais est la doublure naturelle de Nurio. Mais il manque cruellement de rythme. "Il n’a pas participé aux matchs de préparation et n’a joué que 90 minutes en Coupe, face à une équipe de troisième division, il y a quelques semaines. Mais il s’entraîne normalement. Son attitude est très positive et c’est un garçon qui ne lâche jamais rien." Sous-entendu : il va jouer.





Les compositions

Lokeren : Verhulst, Skulason, Filipovic, Maric, Mpati, Overmeire, Mehdi, Benchaib, Söder, De Ridder, De Sutter, .

Banc : De Wolf, Marzo, Kehli, Rassoul, Miric, Monsecour, Enoh.





Charleroi : Penneteau, N'Ganga, Dessoleil, Martos, Marinos, Diandy, Ilaimaharitra, Baby, Lukebakio, Pollet, Rezaei, .

Banc : Mandanda, Zajkov, Tainmont, Benavente, Hendrickx, Saglik, Fall, Bedia.